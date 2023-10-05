Первые шаги на пути к реализации плана будут сделаны уже в следующем месяце в рамках "самого масштабного обновления за всю истории компании", заявил генеральный директор Airbnb Брайан Чески.

Наращивание предложения долгосрочной аренды жилья станет одним из основных направлений деятельности сервиса в этом и следующем годах.

По итогам второго квартала число забронированных на срок свыше 30 дней объектов недвижимости составило лишь 18% от общего количества заявок на бронь, обработанных Airbnb. Это доля может быть увеличена, так как после пандемии в мире сформировался спрос на аренду жилья сроком от одного до трех месяцев. Величина этого спроса сильно недооценена, считает Чески.

Отдельное внимание планируется уделить организации проката машин. "Автомобиль — это второй по величине актив в жизни человека после его дома", — подчеркнули в компании.

Кроме того, в рамках планов по диверсификации сервис также рассматривает возможность предоставления клиентам услуг ресторанного бизнеса.

Акции Airbnb теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 49%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 26,5%.