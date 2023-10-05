"Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями", — сказал Бирюков.

Он добавил, что плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируются, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываются специальными экранами.

Зимой специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в Москве в последних числах апреля. Проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.