«Адыгея обладает колоссальным туристическим потенциалом. В 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» региону предусмотрено более 4 млрд рублей, в том числе на поддержку школьного туризма, строительство модульных средств размещения, создание инженерной и транспортной инфраструктуры», — цитирует пресс-служба его заявление по итогам осмотра туристических инвестиционных кластеров «Дегуагская поляна» и «Лагонаки».

Проект «Лагонаки» предполагает развитие территории более 1,6 тыс. гектаров, а также создание 642 номеров. В зимнее время года курорт будет ориентирован на горнолыжный туризм, а в летнее – на рекреационный, приключенческий и экологический. До конца 2025 года на территории курорта будут построены гостиничный комплекс, 6 подвесных канатных дорог, более 25 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде. К 2030 году совместно с Минстроем России планируется обустроить около 37 км трасс, а номерной фонд довести до 2,5 тыс. единиц.

«Проект реализуется с участием корпорации «Туризм.РФ» и позволит сформировать турпоток свыше 300 тысяч в год и 650 новых рабочих мест, а также привлечь порядка 30 млрд рублей инвестиций в субъект», — подчеркнул Чернышенко.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что при реализации инвестпроекта проекта особое внимание уделяется сохранению природы, минимальному воздействию на окружающую среду. Также при строительстве курорта акцент будет сделан на альтернативные источники энергии, раздельный сбор мусора, «умные» системы управления освещением.

Как напоминает пресс-служба вице-премьера, на территории этнопарка «Дегуанская поляна» планируется создать многофункциональный круглогодичный курортный комплекс с развитой туристической и развлекательной инфраструктурой, включая строительство дороги, технологическое присоединение к электро- и газосетям. В будущем в этнопарке расположатся подворья, ремесленные мастерские, объекты общественного питания, туристического информационного центра, также отведены места для проведения ярмарок и событийных мероприятий региона.

По прогнозам https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/102352/ властей республики, в 2023 году ее посетят более 510 тыс. человек. Количество мест размещения вырастет на 8% по сравнению с 2022 годом.