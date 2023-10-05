"7 октября Кизилюрт отметит 60-летие со дня основания города", — говорится в сообщении.

Ранее власти Кизилюрта заявляли, что приняли решение отложить празднование Дня города на неопределённый срок.

По данным пресс-службы мэрии, в рамках праздника на улице Гагарина пройдут Республиканская сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия.

"Всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай", — отмечается в сообщении.

В минувший вторник в правоохранительных органах сообщали "Интерфаксу" о задержании мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях, совершенных, когда он занимал пост министра спорта Дагестана. В администрации города прошли обыски.

Позже Басманный суд Москвы заключил главу города Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана Магомедова под арест. Ему, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).