По его словам, компания "Башни востока" является арендатором замка Тапиау и сегодня активно занимается его восстановлением, включением в различные туристические маршруты, в том числе и водные. Этим летом к замку изредка приходили катера с туристами, но постоянного маршрута организовано не было. Основной поток приезжает в Тапиау на автобусах.
Как сообщалось, замок Тапиау — один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте, как крепости, датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения замка были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау использовались в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.
Имущественный комплекс замка, ранее принадлежавший региональному управлению ФСИН, был передан в собственность АО "Корпорация развития Калининградской области", а затем инвестору, который стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот. Власти региона одобрили льготный кредит на ревитализацию замка размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.