"Концепция регулярного туристического маршрута по реке Преголя от Калининграда до замка Тапиау в Гвардейске находится в разработке. Также сегодня в Москве идет постройка 30-местного катера, который и будет курсировать по нему. Первых туристов маршрут примет в 2024 году, как только начнется навигация. Помимо этого на территории замка на берегу реки идет строительство стационарного причала, где и будет останавливаться плавсредство ", — сказал Адылов.

По его словам, компания "Башни востока" является арендатором замка Тапиау и сегодня активно занимается его восстановлением, включением в различные туристические маршруты, в том числе и водные. Этим летом к замку изредка приходили катера с туристами, но постоянного маршрута организовано не было. Основной поток приезжает в Тапиау на автобусах.

Как сообщалось, замок Тапиау — один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте, как крепости, датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения замка были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау использовались в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.

Имущественный комплекс замка, ранее принадлежавший региональному управлению ФСИН, был передан в собственность АО "Корпорация развития Калининградской области", а затем инвестору, который стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот. Власти региона одобрили льготный кредит на ревитализацию замка размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.