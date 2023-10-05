Как сообщает пресс-служба музея, иконы, гравюры, скульптура, майолика — всего более 100 экспонатов — раскроют историю становления основных иконографических типов Богоматери от раннехристианских времен до наших дней, представят наиболее почитаемые образы Божьей Матери в восточном и западном христианстве.

Среди самых интересных экспонатов — акварельный рисунок фрагмента римских катакомб "Поклонение волхвов" Реймана, двусторонняя икона XVI в. Божией Матери "Знамение", икона "Образ явленных и чудотворных икон Богоматери", на которой запечатлено более 150 образов Богородицы, деревянная скульптура "Мадонна с Младенцем" (Германия, XIV в.), полотно "Святое Семейство в гирлянде цветов" Яна Питера Брейгеля (1628-1664).

Посетители увидят список с чудотворной иконы Ченстоховской Матери Божией, сделанный в монастыре на Ясной Горе. Специально к выставке было отреставрировано 11 икон, а также скульптура "Мадонна Скемпская" (Польша, 1901 г.). Около 30 предметов экспонируются впервые.

Согласно греческому преданию VIII в., первые изображения Девы Марии были созданы евангелистом Лукой. Им были написаны три образа Божией Матери, ставшие основными иконографическими типами: Оранта ("Моление"), Елеуса ("Умиление") и Одигитрия ("Путеводительница"). Эти образы представлены в росписях римских катакомб II-IV века — наиболее ранних из сохранившихся памятников христианского изобразительного искусства.