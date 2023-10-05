Как сообщило авиапредприятие, в сентябре пассажиропоток составил 612 тыс. человек (рост на 14% к сентябрю 2022 года). В том числе доля трансферных пассажиров составила 22%, тогда как годом ранее — 17%.

В минувшем месяце 364 тыс. пассажиров летали самолетами латвийской национальной авиакомпании airBaltic, 132 тыс. — ирландского лоукостера Ryanair. Наибольшим спросом пользовались направления на курорты средиземноморского региона и на Балканы, а также рейсы в Великобританию. Всего в сентябре аэропорт обслужил в общей сложности 5,7 тыс. рейсов.

Руководство аэропорта прогнозирует, что общее число пассажиров в 2023 году достигнет 6,65 млн человек. Пассажирооборот аэропорта Риги в 2022 году составил 5,381 млн человек, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии.