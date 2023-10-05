"Проект "Здесь начинается рабочий день" стал частью региональной программы детского социального туризма. Школьники из районов посещают ведущие предприятия островного региона, где знакомятся с производственными процессами, изучают технологии и методы работы, общаются со специалистами. Промышленный туризм помогает ребятам знакомиться с островной экономикой, жизнью области, а также искать свое призвание", — говорится в сообщении.

На первом этапе в проект "Здесь начинается рабочий день" вошли 10 предприятий, их число будет расширяться, в проект также планируется включить учебные заведения, готовящие профессиональные кадры для разных отраслей региона.

"Важно, что мы включаем не только предприятия промышленности и сельского хозяйства, но и социальной сферы. Необходимо показать детям все возможности для их профессионального будущего у себя дома", — цитирует пресс-служба первого заместителя министра туризма региона Наталию Пахолкову.

Экскурсии проходят ежедневно. Каждая группа посещает по одному объекту. В сентябре текущего года в Южно-Сахалинске школьники посетили Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова, дальневосточную детскую железную дорогу, театр кукол и офис одной из телекомпаний. В ближайшие дни школьников ожидает тур на спортивно-туристический комплекс "Горный Воздух" и другие объекты.

Экскурсии на предприятия островного региона стали частью региональной программы детского социального туризма, в рамках которой школьники из всех районов области посещают Южно-Сахалинск, отмечает пресс-служба.

В новом учебном году в рамках соцтуризма для детей оставят традиционный развлекательный блок, предусматривающий посещение в Южно-Сахалинске самого большого на Дальнем Востоке аквапарка "Аква Сити". Также сохранили формат интеллектуальной игры "Мозгобойня", изменив только ее тематику. Теперь все школьники, собравшись в одном большом зале, смогут проверить полученные в рамках промышленных экскурсий знания.

Программа детского социального туризма реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В 2021 году участие в проекте приняли 2,5 тыс. школьников, в 2022 году — свыше 20 тысяч школьников, за 9 месяцев 2023 года — более 27 тыс. школьников, к концу текущего года количество экскурсантов превысит 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба.

Реализацию программы координирует региональное министерство туризма.