"По информации филиала ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", 7 октября с 11:00 мск до 15:00 мск, в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проведением учений движение судов, в том числе и маломерных, в акватории порта будет закрыто.

Туапсинский морской порт — один из крупнейших российских портов на Черном море. Крупнейшей стивидорной компанией в порту является АО "Туапсинский морской торговый порт" (входит в группу "Первая портовая компания"). Ежегодно стивидор обрабатывает до 20 млн тонн грузов. Кроме того, в Туапсе работает балкерный терминал.