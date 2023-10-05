"В аэропорту Якутска завершена реконструкция ВПП. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Полная эксплуатационная длина полосы составляет 3,6 км.

Как сообщалось, реконструкция аэропорта Якутска стоимостью 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года.

По прогнозам, после полного завершения работ, в том числе обновления международного терминала пассажиропоток на международных направлениях возрастет с 40 тыс. до 100 тыс. человек в год, аэропорт будет принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ.