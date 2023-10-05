Как сообщает пресс-служба театра, в праздничном вечере примут участие звезды оперы, балета и симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Зрители увидят выступления Екатерины Семенчук, Альбины Шагимуратовой, Ирины Чуриловой, Ильдара Абдразакова, Михаила Петренко, Ариунбаатара Ганбаатара, Дмитрия Шабетя, Магеррама Гусейнова, Зинаиды Царенко, Татьяны Сержан и других артистов.

Именно в этот день в 1783 году был торжественно открыт Большой (Каменный) театр на Карусельной площади, с которого отсчитывает свою историю Мариинский. Новому театру, построенному по проекту Антонио Ринальди, не было равных по масштабам.

Большой (Каменный) театр стал одним из важнейших центров культурной жизни столицы. Благодаря возникновению столь масштабной сцены в России начала формироваться собственная оперная и балетная культура. Здесь также выступали итальянская и французская труппы, устраивались вокально-инструментальные концерты и даже шли драматические спектакли.