"Авиарейс N UY707 вылетел по маршруту Нижний Новгород — Шарм-Эль-Шейх в 09 часов 18 минуту 5 октября. Задержка составила 31 час 13 минут", — говорится в сообщении.

На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь в 02:05 мск 4 октября, время вылета неоднократно переносили по причине позднего прибытия воздушного судна.

На рейс были зарегистрированы 202 пассажира. Часть из них разместили на время ожидания в гостиницах.