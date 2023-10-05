"Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Королевства Таиланд", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Рейсы из Хабаровска будут отправляется в четверг и субботу, из Бангкока — по средам и субботам. Время в пути составит 7-8 часов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, "Аэрофлот" выполняет рейсы в Таиланд из Хабаровска и на остров Пхукет на самолете Boeing-777 два раза в неделю — в четверг и понедельник. Полетная программа на Пхукет продлена и в осенне-зимнем расписании.