"В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации", — сказал Бирюков в среду.

Насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара, а слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток. "Например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней", — сообщили в пресс-службе комплекса.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями, а плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируются. Сухие же фонтаны в парках и на площадях закрываются специальными экранами.

Зимой пройдет подготовка фонтанов к новому сезону. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.