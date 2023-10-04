По итогам аукциона на право заключения договора аренды победителем признан индивидуальный предприниматель, предложивший размер годовой арендной платы более 640 тыс. рублей при стартовой цене чуть выше 214 тыс.

"Если говорить о сроках, то на эскиз с проектированием примерно уйдёт два года, и далее приступим к реставрации. Усадьбу планируем восстановить, как туристический объект, и также уверен, что кинорежиссеры вдохновятся территорией усадьбы для съемок фильмов", — приводятся в сообщении слова инвестора.

В ближайшее время на объекте начнут научно-исследовательскую работу при участии реставраторов, затем проведут консервацию, примут противоаварийные меры, закроют контур здания, после чего приступят к подготовке проекта.

Площадь усадьбы составляет 185,2 кв. м.

Программа "Усадьбы Подмосковья" реализуется на территории Московской области с 2013 года. В рамках нее объекты культурного наследия передаются победителю аукциона в аренду сроком на 49 лет с обязательным условием проведения восстановительных работ за счет инвестора. Первые семь лет арендная ставка уплачивается в размере, установленном по итогам торгов. За это время должна быть проведена реставрация объекта. Затем арендатор переводится на льготные условия "рубль за метр".