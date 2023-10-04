"Итогом осмотров ключевых точек соловецкого достояния стала стратегическая сессия, на которой обсуждались вопросы построения клиентского пути паломников, сохранения объектов культурного наследия, существующих средств размещения и инфраструктуры, создания веломаршрутов и многое другое", — говорится в сообщении.

Открывая совещание, губернатор Поморья Александр Цыбульский поблагодарил делегацию за визит на Соловки в таком расширенном составе, предметный и кропотливый анализ всех направлений и выработку новых предложений для определения плана совместной работы.

"Соловки — это особенное место на карте России, да и всего мира. Стандартные подходы здесь точно невозможны. К развитию Соловков надо подходить аккуратно, понимая, что это в первую очередь святая земля, а не туристическая зона. Наша задача — сохранить дух Соловков, вернуть исторический долг этой земле, отреставрировать монастырь и скиты. Нужно привести в нормальное состояние инфраструктуру, при этом сохранить хрупкую связь веков, которая на Соловках сходится", — сказал Цыбульский.

Глава региона подчеркнул, что эксперты, которые работают на Соловках и готовят предложения по развитию архипелага, должны четко понимать и установку РПЦ.

"Соловки — это территория духовного молитвенного подвига, надо найти баланс, который позволит, с одной стороны, монашествующим здесь чувствовать себя комфортно, без излишнего давления от туристов, а те, в свою очередь, должны понимать духовную глубину этого места. В то же время люди, которые искренне хотят посетить Соловки, должны иметь эту возможность", — подчеркнул глава Архангельской области.

Как отмечает пресс-служба, результаты аналитической работы, предложения по формированию модели сохранения и развития Соловецкого архипелага представят заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко для их дальнейшего обсуждения на заседании попечительского совета во главе с патриархом Кириллом.

Соловецкий архипелаг — самый большой в Белом море, состоит из шести крупных и около сотни мелких островов. Историко-культурный комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.