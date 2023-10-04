Рейсы в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх — 31 октября. Они будут выполняться по два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" — "Россия" сообщила ранее о запуске рейсов на курорты Египта из Сочи. В Шарм-эль-Шейх полеты стартовали 2 октября, они выполняются четыре раза в неделю на узкофюзеляжных Superjet 100. Старт рейсов в Хургаду запланирован с 5 октября с частотой три раза в неделю.

Сейчас авиакомпании группы "Аэрофлот" летают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы.