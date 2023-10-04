"После жаркого лета, что наблюдалось во многих регионах России, через Куршскую косу спешат к местам зимовки сотни тысяч перелетных птиц. Часть из них попадает в специальные ловушки, установленные на полевом стационаре "Фрингилла". Орнитологи ловят птичек, окольцовывают, описывают и выпускают на волю. Но в этом году они работают с огромной нагрузкой. Такого большого потока перелетных птиц здесь не было с далекого 1983 года", — рассказала Большакова.

По ее словам, если за весь сезон прошлого года было поймано примерно 25 тыс. пернатых, то в этом сентябре их количество превысило эти показатели. Орнитологи предполагают, что в текущем году им удастся поймать и окольцевать примерно 60 тыс. птиц.

"Синицы трех видов, корольки, зарянки, зяблики, дятлы, другие виды пернатых летят каждый день без перерыва, начиная с середины сентября. На станции удивлены огромному потоку перелетных птиц и рады этому. В текущем году ранняя теплая погода, хорошее лето, по всей видимости, способствовали тому, что некоторые птицы успели вывести по два, а то и три потомства", — отметила пресс-секретарь.

Каждая из птиц, пойманная орнитологами, была окольцована. Благодаря программе, разработанной на биостанции, отлов и кольцевание птиц стали сопровождаться их детальным прижизненным обследованием, позволяющим очень быстро, за считанные секунды, регистрировать их размеры, массу тела, величину жировых резервов, состояние линьки и стадию полового цикла.

Куршская коса является уникальным местом для орнитологов. Богатство видового состава птиц вызвано тем, что через полуостров проходит основной путь миграционного потока птичьих перелетов, связывающий Прибалтику, северо-западные районы России и Финляндию с Южной Европой и Африкой.

Поэтому на косе еще в 1901 году немецкими учеными была образована первая в мире станция кольцевания птиц Vogelwarte Rossitten. В 1956 году работу здесь продолжили ученые биостанции Зоологического института Академии наук СССР. Каждый сезон на станции бывают и работают орнитологи из многих стран мира.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.