Участие в нем примут театры из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея, на их сценах и состоятся показы спектаклей. За 10 дней форума на суд жюри будет представлено 16 современных и классических постановок.

Откроется фестиваль в четверг сказкой для взрослых "Король-Олень" театра "Манекен". Также в афише "рок-лубок" "Без вины виноватые" по Островскому (Камерный театр), история о войне, рассказанная Магнитогорским театром кукол и актёра "Буратино", спектакль о бароне Мюнхгаузене от Челябинского театра кукол. Кроме того, зрители увидят спектакль театра современного танца Ольги Пона и оперу "Аида" на итальянском языке в постановке Челябинского оперного театра.

В жюри фестиваля вошли критики из Челябинска, а также представители театральной общественности Москвы и Санкт-Петербурга.