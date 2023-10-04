"В юго-восточной части архитектурного комплекса "Цизды" недалеко от "Мяшхи " имеется кузница, пристроенная к жилой башне. Во время обхода сотрудники музея-заповедника произвели фотофиксацию обнаруженного объекта, проведены обмеры для внесения его в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии", — сказал собеседник агентства.

По данным представителя учреждения, на входном арочном камне жилой башни, где располагается кузня, имеется петроглиф в виде якоря. Старейшины, проживающие в этих местах, рассказывают, что кузнечного мастера звали Маьли. Он запомнился щедрым и ответственным человеком. Любое изделие, выкованное его руками, воспринималось эталоном совершенства и красоты.

По мнению археологов, проводивших исследования в этих местах, особенностью кузнечных мастерских является то, что они располагались в жилых помещениях, то есть в связи с острым недостатком земли, им отводилась не отдельная мастерская, а часть жилой башни.

После проведения соответствующих работ памятник будет включен в перечень выявленных объектов культурного наследия республики (ОКН). Это первая кузница, которая попадет в список ОКН Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в сентябре группа исследователей нашли в горном районе Ингушетии не учтенную наукой древнюю водяную мельницу с жерновами.

В Ингушетии принята программа, предусматривающая реставрацию средневековых башен в течение 20 лет, некоторые архитектурные комплексы уже реконструированы.