"В его основе — серия экспериментов, которые раскроют тайны средневековых ремесленников: от производства оружия и керамики до изготовления украшений и деталей костюма", — говорится в сообщении.

"Мы хотим создать серию видеороликов и рассказать о быте, украшениях, гончарстве, вооружении XIV века. Работать планируем с разными мастерами — со стеклодувами, кто занимается тканями, ювелирами, с реконструкторами, владеющими знаниями. Это будут эксперименты, раскрывающие секреты средневековых ремесел. И инструменты, и, по возможности, материалы планируем использовать интересуемой эпохи. В результате изготовим серию изделий, прототипы которых бытовали во время Куликовской битвы", -прокомментировала автор проекта, заведующая экспозиционно- выставочным отделом музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова.

Идея проекта родилась в процессе подготовки новой выставки по истории металлургии "Тула. Город на железной реке". Впервые, чтобы понять и доступно рассказать о производстве металла в эпоху Средневековья, сотрудники музея предложили современному мастеру выковать нож из крицы, найденной на поселении XIV века. Эксперимент приоткрыл сильные и слабые стороны средневековых металлургов, и сотрудники музея-заповедника, отмечая интерес аудитории, решили продолжить эксперименты с различными мастерами-реконструкторами. В итоге и была изготовлена копия наконечника ордынского копья-пики, представленного в зале реликвий Музея Куликовской битвы в Моховом.

Общая длина наконечника пики — 35 см, в том числе втулка — 9,6 см, перо — 25,4 см. Втулка в сечении округлая, диаметром в обрезе 2,9 см. У края обреза — сквозное круглое отверстие диаметром 0,4 см для крепления к древку. Перо наконечника выполнено в виде четырехгранного дрота квадратного сечения (1,7 х 1,7 см в основании) с шиловидным острием.

У оружия из коллекции музея-заповедника "Куликово поле" — своя история. Это случайная находка, обнаруженная во время работ на огороде жителем деревни Моховое, что в верховьях реки Смолки. Сегодня на месте умершей деревни, находящейся в непосредственной близости от эпицентра сражения, находится современный музейный комплекс и главная экспозиция о Куликовской битве.

Долгое время наконечник хранился у смотрителя Красного холма Захара Дмитриевича Федорова — прототипа Захара Калиты Александра Солженицына. Первый страж Куликова поля передал его учителю Михайловской средней школы Вячеславу Александровичу Казанскому. Тот, в свою очередь, в 1983 году — в Тульский областной краеведческий музей, филиалом которого до создания Государственного музея-заповедника "Куликово поле" являлся Мемориал на Красном холме. Вместе с другими экспонатами реликвия сформировала фондовую коллекцию нового федерального учреждения культуры в конце 90-х.

Артефакт был датирован поздним Средневековьем и долгие годы числился так в музее-заповеднике, иллюстрировал выставочные проекты соответствующей эпохи. Взглянуть на него по-другому ученые музея-заповедника Татьяна и Андрей Наумовы смогли в ходе подготовки к изданию нового свода находок, обнаруженных на поле сражения.

"При сравнении предмета с подобными экземплярами из археологических раскопок на территории Руси и Орды выяснилось, что такие наконечники-пики с длинными четырехгранными лезвиями были излюбленным оружием ордынской конницы эпохи Донского побоища. Так реликвия Куликовской битвы заняла свое законное место в кругу находок с Поля сражения в музее в Моховом", — подчеркнули в пресс-службе.

Ее, как один из самых ярких экспонатов, и было решено повторить в ходе эксперимента. В ходе эксперимента рязанский кузнец Михаил Раткин и специалист по археометаллургии, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук Владимир Завьялов взяли 2 крицы весом 1,8 и 1,85 кг. Они были найдены археологами на памятнике у деревни Стрекаловка. После экспериментальных ковок были получены бруски плотного металла 1,32 и 1,1 кг.

Как отметили в пресс-службе, большая по весу крица претерпела 14 нагревов в горне, в процессе ковки один раз складывалась и сваривалась. Из нее первоначально Михаил Раткин пытался отковать пику, но металл получился достаточно пористым и не дал изготовить из него изделие. Вторая крица была нагрета 17 раз, прокована до прямоугольной формы. В процессе ковки полуфабрикат два раза складывался, и железо вышло более плотное. Из этой заготовки за 2 часа 25 минут и была выкована пика.

"Популяризируя тему Куликовской битвы, мы многое рассказали в емком и доступном формате видеоответов о мифах и научных фактах, которые сегодня тиражируются в открытых источниках и известны исторической науке. Теперь мы хотим помочь современному человеку открыть для себя эпоху Средневековья и раскрыть не меньше тайн и загадок о том, как изготовлены детали одежды и вооружения людей XIV века, представленные в музеях и те, что мы видим на исторических фестивалях", — отметила автор проекта Кристина Столярова.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.