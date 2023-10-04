"Более 21,5 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки культуры и отдыха в регионе за последние 3 месяца. Самым посещаемым парком стал парк Пехорка в Балашихе", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

На втором месте по популярности Центральный парк в Пушкинском городском округе, там побывали свыше 730 тысяч человек. На третьем — парк им. Л.Н. Толстого в городском округе Химки, который посетили более 667 тысячи человек.

В сентябре парки посетили 7 млн человек.

Всего в регионе работают более чем 190 парков культуры и отдыха.