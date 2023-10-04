"Вылет рейса № UY 707 сообщением Нижний Новгород — Шарм-Эль-Шейх (авиакомпания "Almasria") перенесён на 01:00 05 октября", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в двух гостиницах "размещены 117 пассажиров, организовано предоставление других услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами".

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь в 02:05 мск 4 октября, время вылета неоднократно переносили по причине позднего прибытия воздушного судна.

На рейс зарегистрированы 202 пассажира.