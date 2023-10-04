"Ориентируемся на "плюс" 10%", — сказала она, напомнив, что в сезоне 2022-23 годов турпоток превысил 2,3 млн туристов.

"Будет больше мест размещения, у нас глэмпинги — 150 объектов добавилось, и они очень востребованы", — отметила министр.

Пока Шерегеш работает, главным образом, как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 30 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками.

К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа на территории Шерегеша и Междуреченска.