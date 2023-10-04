"11,16,18.10.2023 года планируется закрытия ВПП международного аэропорта Астаны для удаления резиновых отложений с 13:20 до 17:20 местного времени", — говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, В проведении работ администрация аэропорта 27 сентября проинформировала радиограммой все авиакомпании, были согласованы изменения в расписании авиарейсов.

В пресс-службе уточнили, что ежегодно по окончании весенне-летнего периода и перед началом осенне-зимней эксплуатации аэродрома производится очистка аэродромных покрытий от резиновых отложений на ВПП образующегося в результате торможения воздушных судов.

В столичном аэропорту заверили, что очистка производится высококачественными экологически чистыми моющимся средствами, которым пользуются многие международные аэропорты. Кроме того, в период очистки покрытия от резинового наката параллельно производится работы по восстановлению маркировки на ВПП и другие работы, связанные с безопасностью полётов.

В аэропорту подчеркнули, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Астаны будет закрыта не на ремонтные работы, а на чистку от резиновых отложений. В пресс-службе напомнили, что с 15 июля по 8 августа 2023 года на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Астаны уже производился текущий ремонт.