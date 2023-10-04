Как уточнила журналистам министр туризма Кузбасса Елена Латышенко, за три квартала текущего года регион посетило 15 тыс. промышленных туристов, всего в 2023 году турпоток, как ожидается, составит 20 тыс. человек. В 2022 году предприятия региона посетили 9 тыс. человек.

По данным Алексеева, 60 промышленных предприятий Кузбасса регулярно проводят экскурсии для туристов. К 2025 году число таких объектов планируется удвоить.

«В числе предприятий, которые принимают активное участие в развитии промышленного туризма в регионе, сотрудничают с турагентствами и организуют экскурсии, — кемеровское АО "Азот", АО "СУЭК", АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь", АО "Стройсервис", ПАО "Кокс", холдинг "Сибирский деловой союз", — сказал замгубернатора.

Как сообщил гендиректор "Азота" Андрей Вишневский, предприятие реализует проекты в сфере промышленного туризма с 2020 года. За это время "Азот" посетили 4 тыс. человек (в том числе 2,6 тыс. школьников и студентов). К настоящему моменту на предприятии действует музей под открытым небом, где представлены химические агрегаты, использовавшиеся на заводе в первые десятилетия его существования. Также на территории "Азота" действует единственный в регионе фонтан диаметром 24 метра, вода которого используется в технологическом цикле для охлаждения оборудования.



По словам заведующего корпоративным музеем истории и трудовой славы "Азота" Ильи Арефьева, на предприятии проводятся экскурсии по промплощадке и в корпоративный музей. Разработаны специальные экскурсии для семей сотрудников и профориентационные экскурсии для школьников. Как утверждают в компании, "Азот" – единственное в России предприятие по выпуску азотных удобрений, наладившее на регулярной основе доступ туристов на свою промышленную площадку.

Промышленный маршрут, разработанный АО "СУЭК-Кузбасс", включает посещение очистных сооружений шахтных вод на предприятиях по подземной угледобыче (технология очистки позволяют использовать до 70% очищенной воды для технических нужд), музея шахтерской славы Кольчугинского рудника, рассказывающего об истории добычи начиная с конца XIX века, утилизационного комплекса по метану, храма преподобного Сергия Радонежского, центра подготовки и развития персонала, где применены VR-технологии и цифровые тренажёры ("виртуальная шахта"), а также тренажеры, имитирующие подземное транспортное оборудование.

"В 2023 году музей шахтерской славы Кольчугинского рудника отметил 10 лет, за это время его посетили 45 тысяч туристов из 43 стран мира", — сообщили в "Интерфаксу» в компании.



Кемеровская область входит в перечень регионов-наставников по развитию промышленного туризма, составленный в рамках инициативы "Открытая промышленность" Агентства стратегических инициатив и Минпромторга. Всего таких субъектов восемь.