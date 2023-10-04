"Всякий раз подобные, весьма и весьма представительные съезды проходят в разных регионах РФ, и их уже принимали, например, Москва, "Ясная Поляна", Орловская область — в год 200-летия Тургенева, Ульяновск — в год 250-летия Карамзина, Вологодская область — к 90-летию В.И. Белова... Неудивительно, что в преддверии пушкинского юбилея честь принимать съезд у себя выпала "Михайловскому", — пояснили в музее.

В работе форума примут участие руководители и ведущие сотрудники государственных литературных музеев России. Цель представительного собрания — дальнейшее развитие профессиональной среды литературных музеев, культурных и бизнес-организаций, занимающихся распространений знаний о литературе и культуре чтения, популяризации чтения.

Темами презентаций и обсуждений на предстоящем форуме станут, в частности: создание и работа геоинформационного портала "Литературные музеи России"; проект "Покажи музей" по адаптации литературных музеев для работы с глухими и слабослышащими посетителями; концепция музея К. Н. Батюшкова.

В ходе круглого стола "Пушкинские материалы в коллекциях литературных музеев" будут заслушаны сообщения о пушкинских материалах в фондах музея-заповедника А. Н. Островского "Щелыково", Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (в том числе — в его толстовской коллекции), в собрании Национального музея Республики Татарстан, других российских музеях.

Ещё один круглый стол предполагает широкое обсуждение различных выставочно-экспозиционных проектов к юбилею А. С. Пушкина, среди прочего — передвижной выставки "Пушкинские музеи России" (докладчик — директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич), проекта реэкспозиции музея А. С. Пушкина в Берново (Лариса Костюкович, Тверской государственный объединённый музей), межмузейного проекта "Пушкин. 225" (Елена Потёмкина, Государственный музей А. С. Пушкина).

В рамках форума состоится расширенное заседание учёного совета Государственного музея-заповедника "Михайловское", посвящённое концепции развития учреждения в 2025-2037 годах.

Также в программе съезда предусмотрены заседание правления Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и открытое заседание Ассоциации.

Международные форумы литературных музеев России проводятся с 2015 года.