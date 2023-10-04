По его словам, в реконструкции используются макеты оружия и экипировка времен ВОВ.
Собеседник агентства также отметил, что на предстоящем фестивале будет выставлены и не только экспонаты времен ВОВ, но образцы-макеты современного оружия.
"По завершению Битвы гости смогут посетить национальные подворья. Для них также подготовлена концертная программа. Буду выступать танцевальные коллективы, вокалисты, будут звучат военные песни в том числе", — сказал представитель Минмолодежи.
Он добавил, что одним из важных событий фестиваля станет разворачивание масштабной копии Знамени Победы.
Полем битвы выбран ипподром в местности Аркабаш в 13 км от города Хасавюрта.
В Минмолодежи также отметили, что реконструкция проводится совместно с администрациями города Хасавюрт и Казбековского района, а также Поискового движения России по РД.