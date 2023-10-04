"Старинный маяк в поселке Заливино, построенный в 1908 году, но заметно обветшавший за эти годы, уже несколько месяцев принимает посетителей музея и туристов. Основные работы по его восстановлению были завершены в июне этого года. Но благоустройство нового музейного комплекса продолжается и сегодня", — сказала Говорова.

По ее словам, на днях были окончены очередные работы. Теперь у маяка появилась заасфальтированная дорога, установлено уличное освещение, обустроена парковка для туристических автобусов с разворотным кольцом, тротуары и элементы доступной среды.

Благоустройство проведено на средства областного и муниципального бюджетов по программе "Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области" регионального Министерства по культуре и туризму. Заявка на участие в программе была направлена администрацией Полесского городского округа.

"Примечательно, что и местные жители активно подключились к созданию у маяка красивого места отдыха. Так ученики младших классов школы Полесска приняли участие в озеленении территории. И потому историко-ландшафтный комплекс "Старый маяк" в поселке Заливино становится новым местом притяжения туристов на берег Куршского залива", — отметила Говорова.

Как сообщалось, в августе 2020 года маяк был передан Музею Мирового океана по согласованию с Министерством культуры РФ. Маячный комплекс приведён в порядок, на башне установлена линза Френеля, в доме смотрителя открыта экспозиция об истории маячной службы, флоре и фауне Куршского залива. Совместно с Фондом "Морское наследие Отечества" начинается создание научно-экспедиционной базы.

Маяк представляет собой башню из красного кирпича высотой более 15-ти метров. Это один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории области. Его главной особенностью является каменная винтовая лестница и оригинальная медная крыша. Маяк работал по своему предназначению до 1985 года в интересах судов рыболовецких колхозов.