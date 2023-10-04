"Третьяковская галерея в преддверии юбилейного года решила организовать вот такой большой выставочный проект, охватывающий все многогранное и многоликое творчество Николая Константиновича Рериха. Это очень большой исследовательский, научный труд наших сотрудников, большая работа. Более трех лет мы готовились к этому проекту", — сказала Проничева на пресс-конференции в среду.

Она уточнила, что всего на выставке будет представлено более 150 работ из собрания 18 музеев, в том числе из зарубежных.

В рамках выставки пройдёт демонстрация театрального задника, выполненного Рерихом в 1908 году для балета "Половецкие пляски", который ставился в Париже в рамках первого сезона знаменитой антрепризы "Русский балет Сергея Дягилева". Задник будет показан впервые после завершения I этапа реставрации.

Как отметил куратор выставки, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX — начала XX века галереи Владимир Никишин, на выставке будут как известные картины автора, так и работы, которые ранее не показывались на выставках в России.

Он уточнил, что выставка разделена на три части. В первой будет представлено раннее творчество Рериха, среди которых работы "Гонец. "Восста род на род" и "Заморские гости". Во второй части выставки будет представлен "индийский путь" Рериха, где представят Гималайскую серию работ художника и работы, написанные Рерихом во время Центрально-Азиатской экспедиции.

Третий раздел будет посвящен театру, где представят эскизы, костюмы и декорации, созданные Рерихом для спектаклей. Также на выставке будут представлены архивные документы о Рерихе из Третьяковской галереи и Музея Востока.

Как ранее отметили в пресс-службе галереи, выставочный проект "ставит перед собой задачу представить Рериха не только как "мастера гор", но и как художника, стремившегося к творческой реализации в области архитектуры и театра".

Выставка будет открыта с 10 октября по 10 марта.