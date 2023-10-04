Как говорится в пресс-релизе Air France-KLM, консорциум инвесторов, в который входит она сама, а также Castlelake LP и Lind Invest, инвестируют в SAS $1,175 млрд вместе с правительством Дании.

Доля Air France-KLM в общем объеме инвестиций составит $144,5 млн.

Соглашение между членами консорциума включает пункт, согласно которому Air France-KLM спустя минимум два года после закрытия сделки сможет стать контрольным акционером SAS.

"Air France-KLM надеется на установление прочных коммерческих связей с SAS, — говорится в пресс-релизе. — Это сотрудничество позволит нам укрепить позиции в Скандинавии и улучшить транспортное сообщение в регионе".

SAS инициировала процесс банкротства в июле 2022 года. Компания оказалась в сложном положении в связи с резким падением объемов авиаперевозок и ростом цен на топливо, которое усугубилось забастовкой пилотов.

Air France-KLM также подтвердила свою заинтересованность в покупке португальской авиакомпании TAP SA, выставленной на продажу правительством страны.

Акции Air France-KLM теряют в цене 0,1% на торгах в Париже в среду, стоимость бумаг SAS упала на 83,5%.