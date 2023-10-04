По его словам, наметилась тенденция — запрос на новые впечатления и необычные туристические маршруты. "Растет количество туристов с детьми. Часто взрослые либо жили, либо учились в Петербурге, привозят показать город детям. Мы должны стараться, чтобы детям тут нравилось, и они хотели бы вернуться", — пояснил глава комитета.
За 9 месяцев Петербург посетили 384 тыс. иностранных туристов. "Это на 39% больше, чем за прошлый аналогичный период. Становится больше гостей из Белоруссии, Китая и Ирана", — сказал Корнеев.
Он подчеркнул, что за два месяца работы электронных виз их оформили 70 тыс. иностранцев. 8 тыс. из них приезжают непосредственно в Петербург.
"Впервые в десятку самых посещаемых объектов помимо классических мест вошел "Гранд макет России". Все более популярными становятся общественные пространства, такие как Новая Голландия и Севкабель", — добавил Корнеев.
Кроме того, растет доля делового туризма. Если в прошлом году она составила 12%, то в этом году будет 15-20%.
Член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова отметила, что основными преимуществами туристических объектов Петербурга гости города называют красоту и величие, интересный контент, историческое наследие и посещение с детьми.
"Доходы средств размещения Петербурга за 9 месяцев могут составить 42 миллиарда рублей, превысив уровень января-сентября 2019 года на 16%", — подчеркнула Кислова.
Председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Александр Мусихин добавил, что так как россияне стали больше ездить в Петербург, наметилась тенденция по раннему бронированию в гостиницах. Срок вырос до полугода. "Туры в Турцию в этом году подорожали в два раза, поэтому туристы выбрали сокращение времени пребывания, в среднем с 9 до 7 дней. Кроме того, стоит отметить, что туристы стали более разборчивыми и обращают внимание не только на звездность отелей, но и событийность", — сказал он.