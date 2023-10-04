"9 октября в Историческом парке Махачкалы торжественно откроется мультимедийная выставка, посвященная 80-летней годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ", — сказала Гадисова.

Экспозиция разделена на семь тематических залов, каждый из которых раскрывает самые разные стороны происходивших событий, отметила она.

Выставка организована совместно с Дагестанским региональным отделением Российского исторического общества, министерством образования республики, Дагестанским госуниверситетом, а также с Дагестанским государственном педагогическим университетом.