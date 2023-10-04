Выступая на международном туристическом форуме "ПРОМПРИЁМ" в Кемерово, посвященном промышленному туризму, она подчеркнула, что речь идет именно о группах туристов, которые формируют туроператоры, в статистике не учтены школьники, посещающие предприятие в рамках профориентационных программ. По словам представителя КРУ, в 2022 году разрез посетили 214 человек, по итогам текущего года ожидается, что турпоток превысит 400 человек. По данным за 9 месяцев гостями предприятия уже стали 360 человек. В 2021 году, когда маршрут был только запущен, турпоток составлял 39 человек.

Разработанная КРУ программа для туристов "Сила угля Кузбасса" включена в брендовый национальный маршрут "Кузбасс. Огонь в сердце", утвержденный Ростуризмом, и в региональный тур "На-гора и в горы".

Разрез "Кедровский" – одно из старейших предприятий открытой угледобычи близ Кемерово. Чаще всего его посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Иркутска, Омска, Владивостока, которые приезжают в Кузбасс в отпуск или с деловым визитом. Также на разрезе принимают туристов из Китая, Белоруссии, Казахстана.

В рамках маршрута "Сила угля Кузбасса" гости "Кедровского" посещают цифровую диспетчерскую, смотровую площадку и музей предприятия, делают фото с карьерным самосвалом грузоподъемностью 220 тонн, одно только колесо которого вдвое превышает человеческий рост. Туристы могут продегустировать горняцкий обед и за 2 минуты проверить здоровье в медпункте, где проходят предсменный осмотр шахтеры.

Как сообщила представитель КРУ, в планах на 2024 год – модернизация музея Кедровского разреза, его планируется сделать интерактивным. Кроме того, в экскурсию войдет посещение экополигона – здесь туристы смогут увидеть, какие леса вырастают на месте отработанных участков и какие технологии применяются для рекультивации.

Кроме того, компания планирует развивать детский и пешеходный туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

"Вместе с учеными разработали две экологические тропы в ботаническом заказнике "Увалы села Лучшево" в Прокопьевском округе и региональном памятнике природы "Артышта" в Беловском округе. Здесь произрастают редкие растения, некоторые занесены в Красную книгу Кемеровской области и России. Кроме того, на территории Артышты обитают два краснокнижных представителя фауны – сокол-сапсан и бабочка Аполлон обыкновенный, — рассказала Пименова.

Кемеровская область входит в список регионов-наставников по развитию промышленного туризма, составленный в рамках инициативы «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив и Минпромторга. Всего таких субъектов восемь.