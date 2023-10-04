"Нам нужно увеличивать финансирование программ продвижения на международных рынках. Для этого необходимо соотнести с доступной емкостью объектов размещения, которая у нас есть, со странами, имеющими потенциал въезда», — сказал он журналистам в кулуарах международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» в Москве.

«Сейчас мы тратим на это около $1 млн, в то время как Турция имеет бюджет около 100-120 млн, Испания – 70 млн, Индия – 30-40 млн. Относительно нынешнего почти нулевого объема затрат нам нужны десятки миллионов. То есть увеличить финансирование в десятки раз. Для этого должны быть программы, должны быть выбраны рынки. Но если конкретизировать, сколько именно, то это надо считать», — добавил эксперт.

Президент РСТ также считает, что для привлечения иностранных туристов России нужна комплексная программа продвижения на международном рынке.

«Нам необходима единая концепция продвижения и использования таких популярных мер, как компенсация затрат туроператоров, привозящих туристов из-за рубежа», — подчеркнул он.