Изыскания проводились в селе Семион, поскольку после разрушения части церковных стен, в том числе с высеченными на них изображениями были использованы при строительстве колхозной конюшни, а белые камни пошли на фундамент гаража и конюшни в этом населенном пункте.

В 2007 году стены конюшни были разобраны, из кирпича и блоков построили часовню у Боголюбской церкви в селе Семион. Однако гараж еще работал, поэтому фундамент обследовали только снаружи, искали барельефы из Деисусного чина, информация о котором сохранилась в описании храма. Тогда нашли части с изображениями пророка Иоанна Предтечи и двух архангелов.

В настоящее время гараж снесли, появилась возможность обследовать фундамент.

"Сразу же нашли барельеф с изображением Господа Иисуса Христа. Его примерная датировка — XII век. Кроме того, были найдены фрагменты белокаменной резьбы", — отмечает пресс-служба.

Все находки будут переданы в епархиальный музей "Древлехранилище".

Храм великомученицы Параскевы Пятницы был построен еще в домонгольский период, точные годы постройки не выяснены. В 1237 году Толпинское городище и церковь были разрушены. Позже церковь вновь была отстроена. Во время смуты церковь вновь была разорена. Восстановили ее спустя несколько десятилетий. Храм неоднократно перестраивался. Последний капитальный ремонт церкви был произведен во второй половине 17 века.

В 1929 году местный сельсовет принял решение о сносе церкви. В декабре 1933 года, сразу после обследования Толпинского храма, директор Сапожковского краеведческого музея П.П. Стаханов подготовил доклад о Пятницкой церкви в Государственные центральные реставрационные мастерские при ВЦИК, в котором охарактеризовал Толпино как "военно-сторожевой и оборонный пункт Рязанских княжеств". При этом в "Акте осмотра" П. Стаханов говорил о высоких художественных достоинствах этого уникального памятника церковной архитектуры и доказывает целесообразность его реставрации как памятника истории и культуры. Тем не менее, райисполком постановил закрыть ее и снести здание. В 1935 году храм был взорван.