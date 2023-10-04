«Я считаю, что для развития туристической отрасли необходима фокусировка на въездном, а не внутреннем туризме, на котором мы сфокусированы. Если взять примеры всех успешных туристических дестинаций, посмотреть на их опыт, они все фокусировались на въезде, и внутренний туризм шел паровозом. У нас, к сожалению, очень маленький внутренний рынок и мы, говоря о развитии внутреннего туризма, имеем шанс упереться, и это уже ощущается, в нехватку платежеспособного спроса», — сказал он, выступая на форуме регионов России «Развитие туристической инфраструктуры» в Москве.

По словам эксперта, дальнейшее наращивание числа туристических поездок приведет к тому, что к тому, что отельеры будут вынуждены снижать стоимость услуг для повышения их доступности. В результате будет снижаться качество и рентабельность отрасли. При этом рынок въездного туризма, по его словам, обладает значительно большим потенциалом платежеспособного спроса.

«Ориентация на въездной туризм, которая заключается в том, что нам необходимо реализовывать привлекательные для въездного туриста проекты, позволит нам, выиграв конкуренцию за международных гостей, автоматически выиграть конкуренцию и за российского туриста», — пояснил Уманский.

Он напомнил, что даже сейчас российские туристы активно выезжают за рубеж, выездной поток восстанавливается. А в 2019 году было вывезено около $36 млрд, которые россияне потратили во время зарубежных турпоездок.

В первом полугодии 2023 года Россию с целью туризма посетили около 200 тыс. иностранцев, это в 10 раз меньше, чем за тот же период доковидного 2019 года.