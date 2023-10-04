"У нас только-только заработал групповой безвизовый режим между КНР и Россией. Турпоток начал восстанавливаться, и я думаю, что в 2024 году взаимный турпоток может превысить допандемийный", — сказал он в кулуарах международной выставки сферы гостеприимства «ПИР Экспо».

Как отметил Уманский, практику визовых послаблений необходимо масштабировать на другие страны.

"Нам нужна платежеспособная международная аудитория. Визовые ограничения нужно максимально ослаблять, особенно со странами, которые имеют платежеспособная потенциальных туристов", — пояснил эксперт.

"Более того, я бы не забывал про электронную визу. У нас на нее большие надежды. Тем более, что сейчас идёт обсуждение по поводу удорожания обычных виз в РФ для ряда иностранных государств. Насколько я знаю, электронная виза не подорожает, и она тоже позволит увеличить въездной турпоток", — заключил Уманский.