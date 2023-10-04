"7 октября мы планировали грандиозно отпраздновать наш с вами общий праздник — 60-летие родного Кизилюрта. Но по понятным причинам праздничного настроения в городе нет. В связи с этим администрация городского округа приняла решение перенести дату празднования на неопределенный срок", — говорится в официальном телеграм-канале мэрии.

В минувший вторник в правоохранительных органах сообщили "Интерфаксу" о задержании мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях, совершенных, когда он занимал пост министра спорта Дагестана. В администрации города прошли обыски.

У агентства пока нет комментариев по поводу задержания и обысков из официальных источников.