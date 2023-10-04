"В этом году карельскому Гидрометцентру исполняется 166 лет. Примерно за 166 лет сентябрь самый теплый, но надо учитывать инструменты и способы измерения тогда и сейчас", — говорится в сообщении.

В первый месяц осени среднемесячная температура по региону превысила норму на 3,7 градуса, а в Петрозаводске — на 4 градуса. "Сентябрь трижды отличился превышением абсолютных температурных максимумов в столице республики и по продолжительности солнечного сияния он оказался на высоте — 157 часов при норме 132 часа", — отмечает Гидрометцентр.

При этом количество осадков на севере Карелии превысило месячную норму в 1,7-1,8 раза, а по региону в целом их сумма составила 140% от среднего многолетнего показателя.

Синоптики предупреждают о похолодании уже в первой декаде октября, ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра. В некоторых районах республики возможен первый снег. Во второй половине месяца погода будет неустойчивой: сначала ожидается волна тепла с температурой воздуха до плюс 8-16, затем вновь вернутся холода с заморозками в ночные часы.