"Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыты в 11:30. Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Санкт-Петербургу остановлено", — говорится в сообщении.

Также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине среды в городе ожидаются сильный дождь и ветер до 25 м/с. В акваториях Финского залива и Ладожского озера ветер может разгуляться до 30 м/с.