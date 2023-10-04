«Не думаю, что Ангола будет сильно востребована. Это направление для культурно-познавательного туризма, не пляжного отдыха, а туристов, выбирающих такие программы, у нас немного. Прежде всего, очень дорогой перелет, прямого авиасообщения нет. Ethiopian Airlines выполняют рейсы со стыковкой в Аддис-Абебе. Кроме того, там не так много местных туроператоров. Те, с которыми мы работаем, – европейские, и цены у них очень высокие», – рассказала президент компании «Килиманджаро» Марина Каткова.

Она считает, что Ангола проигрывает по популярности другим странам африканского континента, также безвизовым для россиян.

«В Африке 54 страны и среди них есть более популярные — ЮАР, Кения, Танзания, Эфиопия, Замбия, Зимбабве, Намибия. Ангола где-то в конце второй десятки. Кроме того, по сравнению, например, с Кенией или Танзанией тур в Анголу обойдется примерно в два раза дороже», — уточнила эксперт.

По словам Катковой, поездки в Анголу могут быть востребованы у тех, кто интересуется культурой, бытом, образом жизни людей в других странах

Как сообщила директор департамента Африки туроператора «Арт-Тур» Анна Арутюнова, компания пока не работает с направлением, хотя и присматривается к нему. По ее словам, инфраструктура в Анголе еще недостаточно развита.

«Дороги есть, но качественных отелей, с которыми мы привыкли работать, нет. Тем не менее, потенциально направление, несомненно, интересное. На мой взгляд, более близкое не столько к Танзании или Кении, где большие возможности для сафари-туризма, а к Эфиопии с ее этнической культурой, племенами», – отметила Арутюнова.

Как сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров «Известиям», власти страны ввели безвизовый режим для российских граждан на срок поездки до 30 дней. Кроме того, ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения между Москвой и Луандой. Тем не менее, как считают туроператоры, африканская страна вряд ли будет привлекать значимое количество российских туристов.

По данным Всемирного банка, в 2019 году Ангола приняла около 220 тыс. иностранных туристов. Рекордный турпоток был зафиксирован в 2013 году – тогда страну посетили 650 тыс. гостей из-за рубежа.