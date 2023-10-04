"После полномасштабного обновления единственный в Ингушетии специализированный детский лагерь "Эрзи", расположенный на высоте 1370 метров, обретет статус всероссийского благодаря высокому качеству условий и предоставляемых услуг", — сказал собеседник агентства.

Как отметил сотрудник пресс-службы, объект расположен в горном Джейрахском районе. Вокруг кроме лесистых гор находятся облепиховые рощи, растут хвойные деревья. Неподалеку Шоанский ледник, каньон реки Ассы, а также уникальные памятники культурного наследия и многое другое.

На территории лагеря идут масштабные работы по капитальному ремонту зданий базы отдыха для детей, которые были инициированы главой республики Махмудом-Али Калиматовым. Всего на обновление объекта планируется потратить порядка 500 млн рублей.

Проект предусматривает строительство нового открытого бассейна, спальных помещений, столовой, а также будут реконструированы старые здания. Помимо прочего для детей обустроят дворовую территорию: появятся новые спортивные и игровые площадки, футбольное поле и многое другое.

Как сообщил глава республики, в "Эрзи" подготовят разнообразные программы, способствующие физическому, интеллектуальному и эмоциональному развитию детей из разных регионов.

"Капитальный ремонт этого лагеря — не просто восстановление зданий и инфраструктуры, но и инвестиция в будущее наших детей. Одним из важных аспектов реконструкции является газификация объекта. Это позволит обеспечить надежное и эффективное отопление, горячую воду и комфортные условия проживания для детей ", — процитировали агентству Калиматову в пресс-службе.

По данным пресс-службы, по завершении всех работ он станет круглогодичным, что даст региону возможности для развития детского туризма и проведения различных мероприятий республиканского и северокавказского значения.

До детского оздоровительного лагеря к 2025 году проложат газопровод протяженностью 52 км.

Первая летняя смена после реконструкции там начнется в День защиты детей 1 июня 2024 года.