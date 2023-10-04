Самолет рейсом №UY 707 сообщением Нижний Новгород — Шарм-Эль-Шейх (авиакомпания Almasria) должен был вылететь в среду в 02:05 мск, однако сначала рейс перенесли на 09:55 мск, а затем — на 14:00 мск по причине позднего прибытия воздушного судна.

"На рейс зарегистрировано 202 пассажира. На время ожидания вылета 96 пассажирам предложено размещение в гостинице. Остальные пассажиры заранее уведомлены о задержке рейса и в аэропорт не прибыли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.