В соответствии с условиями сделки, United Airlines получит 50 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 Dreamliner в период с 2028 по 2031 гг. и 60 узкофюзеляжных Airbus A321neo с 2028 по 2030 гг.

Кроме того, авиакомпания получила опционы на дополнительные 50 самолетов 787 Dreamliner и права на приобретение еще 40 единиц 787 Dreamliner в конце текущего десятилетия.

"Я убежден в правильности нашей стратегии, направленной на расширение авиапарка за счет новых, более крупных самолетов с целью в полной мере использовать растущие возможности для осуществления полетов как на международном, так и на внутреннем рынках", — заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби.

В общей сложности авиакомпания планирует получить около 800 новых узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов с 2023 по 2032 гг.

Стоимость бумаг United Airlines слабо изменилась по итогам дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года акции авиаперевозчика подорожали на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 24,8%.