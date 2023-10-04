Кроме того, авиакомпания получила опционы на дополнительные 50 самолетов 787 Dreamliner и права на приобретение еще 40 единиц 787 Dreamliner в конце текущего десятилетия.
"Я убежден в правильности нашей стратегии, направленной на расширение авиапарка за счет новых, более крупных самолетов с целью в полной мере использовать растущие возможности для осуществления полетов как на международном, так и на внутреннем рынках", — заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби.
В общей сложности авиакомпания планирует получить около 800 новых узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов с 2023 по 2032 гг.
Стоимость бумаг United Airlines слабо изменилась по итогам дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года акции авиаперевозчика подорожали на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 24,8%.