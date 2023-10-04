"Приказом начальника иммиграционной службы Таиланда с 30 сентября 2023 года введен новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России. С указанной даты граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней", — говорится в сообщении.

Ранее продление было возможно только на 7 дней.

По информации руководства управления иммиграционной службы провинции Пхукет, для продления срока пребывания россиянам достаточно обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1900 батов или $51.