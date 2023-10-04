"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 4 октября с 10:00 часов до 18:00 часов ожидается усиление порывистого ветра до 15 м/с (пиковые значения — в 15:00), просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.