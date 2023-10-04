"Оборот столичных компаний, занятых в сфере пассажирских перевозок, в январе — августе 2023 года составил 712,1 млрд рублей, что на 21% превышает результат аналогичного периода 2022-го в сопоставимых ценах", — сказал Ефимов, слова которого привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Он отметил, что почти 60% в обороте отрасли, или 424,6 млрд рублей, обеспечили воздушные перевозки. "Этот сегмент активно восстанавливается после снижения международных пассажиропотоков из-за ограничений на фоне прошлогодних санкций. На наземные перевозки пришлось около 40 процентов в отраслевом обороте — 282,6 миллиарда рублей, в том числе 179 миллиардов рублей — на железнодорожный транспорт. Оборот водного пассажирского транспорта, включая морской, составил 4,8 миллиарда рублей", — отметил Ефимов.

Также он сообщил, что доля Москвы на 1 сентября 2023 составила 43% в общем обороте пассажирских перевозок по России. По итогам восьми месяцев 2023 года рост отрасли в столице на 4,4 процентного пункта превысил общероссийские показатели.

По данным департамента экономической политики и развития города, лидером роста в январе — августе 2023 года стали компании водного пассажирского транспорта, включая морской. Их оборот вырос более чем в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 29,5% увеличился оборот пассажирского воздушного транспорта.

Всего в Москве работает около 210 компаний, оказывающих услуги пассажирских перевозок, в которых занято более 150 тысяч человек. Две трети участников рынка представлено малым бизнесом. При этом 97% оборота отрасли обеспечивают крупные и средние компании, главным образом за счет высоких объемов перевозок.