Как сообщает пресс-служба музея, это первый крупный проект Манежа Звенигорода после реставрации и первый, созданный в сотрудничестве с музеем. Выставка посвящена художникам-пейзажистам конца XIX — начала XX века, развитию московской школы пленэрного пейзажа и в первую очередь — Исааку Левитану как одному из главных ее представителей.

Экспозиция объединит 56 произведений выдающихся русских художников-пейзажистов — учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других мастеров отечественной живописи.

45 работ предоставляет на выставку Русский музей, 11 входят в собрание Звенигородского музея-заповедника. Представленные на выставке художники в подавляющем большинстве связаны с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества, пейзажную мастерскую которого в 1858-м возглавил Саврасов, положив начало формированию московской школы пленэрного пейзажа.

В составе экспозиции произведения Саврасова из коллекции Русского музея "Разлив Волги под Ярославлем" (1871), "Зима" (1870-е — начало 1880-х), "Ранняя весна" (1880-1890-е).

Часть экспозиции будет посвящена Звенигороду в фотографиях и открытках рубежа XIX-XX веков, что позволит представить, каким его видели художники, приезжавшие сюда на пленэр. Выставка будет сопровождаться мультимедийной программой "Слышать, как трава растет". Кадры воссоздадут атмосферу и образ тех мест, которыми вдохновлялись художники, представленные на выставке.