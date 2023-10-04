"Увеличилось количество алкогольной продукции, которую нелегально пытались провезти туристы из-за рубежа. Всего с начала года было изъято 42,8 литра алкоголя, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Кроме этого, 42 раза пассажиры пытались провезти сигареты сверх разрешенной для физических лиц нормы", — говорится в сообщении.

Сумма валюты, которую пытались провести сверх нормы авиапассажиры, составила 9,5 млн рублей в эквиваленте.

Также пресс-служба информирует, что за последнюю неделю сентября таможенники изъяли два электрошокера и два ножа.

"Ножи и электрошокеры таможенники выявили при контроле багажа и ручной клади как при ввозе в Новосибирск из Узбекистана, так и при вывозе — в Узбекистан и Таджикистан", — говорится в сообщении.